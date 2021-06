野 감사원 조사 의뢰에 '내부 반발'…"왠지 어설퍼"

원내지도부, 전일 감사원 찾아 부동산 투기 전수조사 공식 의뢰

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 부동산 전수조사를 감사원에 의뢰한 데 대해 내부 반발이 나오고 있다.

10일 장제원 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 "감사원에서 전수조사를 받겠다고 우기고 있는 국민의힘의 모습은 왠지 어설퍼 보인다"고 밝혔다.

전일 추경호 국민의힘 원내수석부대표와 강민국·전주혜 원내대변인은 서울 종로구 감사원을 방문해 부동산 투기 전수조사를 공식 의뢰했다. 경찰과 국민권익위원회의 공정성을 믿을 수 없어서다. 전현희 권익위원장은 더불어민주당 의원 출신이다. 다만 감사원법에 따르면 직무감찰 대상 공무원에서 국회 소속 공무원은 제외된다.

이를 놓고 장 의원은 "많은 의원들이 아니라고 하는데, 당 지도부가 고집을 부리고 있는 것 같아 한마디 한다"며 "감사원이 국민의힘 산하기관인가, 아니면 감사원을 정치권이 의뢰하면 법에도 없는 일을 해주는 하청기관으로 생각하는 건가"라고 비판했다.

장 의원은 또 "전현희 전 민주당 의원이 수장으로 있는 권익위에 맡기지 못하겠다는 결정까지는 타당한 측면이 있다. 그러나 감사원에 조사를 의뢰하겠다는 판단은 실수"라며 "경실련이나 참여연대 같은 시민단체에 맡기든, 대한변호사협회에 의뢰해서 전수조사를 받으면 된다"고 강조했다.

이어 그는 "당 지도부는 감사원 조사의뢰를 조속히 철회하고 의원들이 하루빨리 부동산 투기에 대한 전수조사를 받을 수 있도록 합리적인 조치를 취해 줄 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

김태호 의원도 감사원 대신 다른 기관을 알아봐야 한다는 입장이다. 김 의원은 "우리가 국민들게 보여드려야 할 것은 여당보다 더 엄정한 조사를 받겠다는 확고한 의지"라며 "감사원이 굳이 마다한다면 다른 곳이라도 찾아야 한다. 전광석화로 대응해야 한다"고 했다.

아예 권익위에 전수조사를 맡기자는 의견도 나왔다. 5선의 정진석 의원은 이날 "국민의힘도 떳떳하고 당당하게 권익위의 부동산 검증을 받아야 한다고 생각한다"고 페이스북에 글을 올렸다.

국민의힘 지도부는 감사원 공식 입장이 나올 때까지 기다릴 계획이다. 배준영 국민의힘 대변인은 "감사원 공식 입장이 나오면 그때 맞춰서 다시 정확히 말하겠다"며 "국민의힘은 떳떳하고 낱낱이 전수조사 받고 국민 앞에 검증 받을 것"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr