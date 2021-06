[아시아경제 박지환 기자] 만도는 9일 자율주행(ADAS) 사업부문과 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할해 신설 회사를 설립한다고 공시했다.

신설회사의 상호는 만도모빌리티솔루션즈(가칭)이다.

분할기일은 2021년 9월 1일이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr