강아지가 공중에 둥둥…"나는 동물 사랑한다"며 반려견 학대한 인도 남성

[아시아경제 강주희 기자] 인도의 한 유튜버가 자신의 반려견을 헬륨 풍선에 묶어 공중에 날렸다가 동물 학대 혐의로 경찰에 체포됐다.

28일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 인도 뉴델리에 사는 유튜버 가우라브 샤르마(32)가 여러 개의 헬륨 풍선에 반려견을 묶어 공중으로 날려 보내는 영상이 공유됐다.

영상에서 샤르마는 "쓰리, 투, 원"을 외친 뒤 헬륨 풍선에 묶인 개를 잡고 있던 손을 놓았고, 개는 건물 벽을 따라 떠오르기 시작했다.

공중에 뜬 개는 몇 차례 다리를 허우적거리는 모습을 보였다. 헬륨 풍선은 그대로 건물 2층 높이까지 날아올랐고, 2층 발코니에 있던 한 사람이 개를 붙잡았다.

현지 언론에 따르면, 샤르마는 지난 21일 이 영상을 자신의 유튜브 채널에 올렸다가 비난이 쏟아지자 삭제했다. 그는 "모든 안전 조치를 따랐다. 나는 반려동물을 사랑한다"고 해명했다. 그러면서도 "나의 행동에 영향을 받지 말길 바란다"고 덧붙였다.

이 영상을 본 누리꾼들 사이에선 "강아지가 얼마나 무서웠을까", "대부분의 개는 높은 곳을 무서워한다", "구독자 수를 올리려고 강아지에게 저런 짓을 하나" 등 비난이 빗발쳤다.

한편, 동물복지단체 PFA는 샤르마를 고소했고, 경찰은그를 동물 학대 혐의 등으로 체포한 상태다.

