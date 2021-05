[포토] 당정, 한미 정상회담 후속조치 논의

[아시아경제 윤동주 기자] 더불어민주당과 정부, 청와대가 한미 정상회담 후속 조치를 논의하기 위해 28일 국회에서 고위 당·정·청 협의를 갖고 있다. 이날 회의에서는 한미 간 백신, 경제, 안보 분야 협력에 대해 논의했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr