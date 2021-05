'우수 스타트업 한자리' 스페이스 살림·디캠프 '데모데이' 개최

스페이스 살림, 디캠프와 손잡고 27일 국내 대표 데모데이 ‘디데이’ 공동 개최

라이프스타일, 성별·교육·세대 격차해소 주제로 참가기업 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시여성가족재단 ‘스페이스 살림’과 은행권청년창업재단 ‘디캠프’가 스페이스 살림 다목적홀에서 국내 대표 데모데이 ‘디데이’를 개최했다고 28일 밝혔다.

27일 개최된 데모데이에서 재단은 투자유치와 창업공간을 지원하고 기업 홍보 기회를 제공하는 한편 라이프스타일, 성별, 교육, 세대, 지역, 장애·비장애 등 ‘격차해소’를 주제로 참가기업을 모집했다. 서류 심사와 인터뷰 심사를 통해 출전팀을 선발했으며 경쟁률 6.2대 1로 총 7개 기업이 본선에 진출했다. 데모데이 최종 결선에서 ‘스마투스코리아’가 우승팀으로 최종 선정됐다.

우승팀으로 선정된 ‘스마투스코리아’는 집에서 간편하게 치아상태를 확인하고 관리를 용이하게 하는 가정용 구강 진단기기를 제조한다. 진단기기에서 발생하는 진단 내역은 스마투스 전용 앱을 통해 관리할 수 있으며, 누구나 쉽게 자신의 치아상태 변화를 확인하고 치과 내원 여부를 결정할 수 있다. ‘스마투스코리아’는 여성기업으로 현재 스페이스 살림에 입주해 있다.

‘스마투스코리아’에게는 서울특별시장상을 수여하며 출전팀 7개사에 각 200만원 상금과 최대 3억원 투자 검토 기회, 스페이스 살림과 디캠프 또는 프론트원의 창업공간 입주 기회가 주어진다. 또한 기업성장지원 프로그램 우선 참여 등 스페이스 살림과 디캠프 입주기업의 각종 혜택을 누릴 수 있다.

이번 ‘디데이’는 지난 3월 18일 스타트업의 성장을 지원하기 위해 서울시여성가족재단 ‘스페이스 살림’과 은행권청년창업재단 ‘디캠프’가 체결한 업무협약의 일환으로 진행됐다. 서울시여성가족재단 스페이스살림 강현숙 단장은 “스페이스 살림은 혁신적인 여성 스타업을 발굴하여 투자자 연계 뿐만 아니라 판로연계, 자금연계 등 성장 지원사업을 추진할 예정”이라며 “젠더 관점의 생태계 조성을 위해 다양한 기관과의 협력해 나갈 것”이라고 말했다.

