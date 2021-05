현대건설, 층간소음 혁신저감 시스템 개발…국내 최초 현장 인정서 획득

건설사 최초 현장 인정서 획득, 최고 수준 소음저감 특허 기술 확보

고성능 완충재 포함한 바닥구조시스템 특허 등록, ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’ 개발

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설은 고성능 바닥구조시스템인 ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’의 개발을 완료하고 국내 최초로 바닥충격음 차단구조 현장 인정서 획득까지 마쳤다고 25일 밝혔다.

‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’ 시스템은 기존과는 다른 고성능 완충재(복합 고급소재)를 포함한 바닥구조시스템이다. 특히 이번에 개발한 고성능 완충재는 소음 저감과 충격 흡수 극대화를 위해 특수 첨단 소재를 사용했으며, 바닥시스템의 고유 진동수를 조정하여 저주파 충격진동 전달을 차단해 이를 통해 층간소음, 특히 중량충격음(사람이 걷거나 뛸 때 저주파 진동에 의해 전달되는 소리)을 효과적으로 저감시킨다. 이 고성능 완충재는 현대건설이 층간차음 전문 협력사와 함께 공동개발 했고, 최근 특허 등록까지 완료했다.

현재 층간소음 테스트는 통상적으로 실험실에서 측정하고 인증 받는 것으로 실제 현장과는 성능의 차이가 발생하곤 한다. 현대건설의 ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’은 실험실이 아닌 직접 현장에서 층간소음 저감 성능을 검증 받아 현장 인정서를 건설사 최초로 획득해, 공인기관으로부터 신뢰성까지 인정받아 그 의미가 더 크다.

현대건설은 올해 하반기부터 시범현장을 선정해 ‘H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ’의 적용을 검토 중이다. 현대건설은 신규 바닥구조시스템 개발을 위해 지난해 5월부터 소음/진동 전문가, 구조, 재료, 품질, 구매까지 다양한 분야의 전문가들로 조직을 구성해 층간소음 저감 기술 연구에 총력을 기울여왔다.

현대건설 관계자는 "최첨단 혁신 기술력을 바탕으로 사회적 이슈가 되고 있는 층간소음 문제를 해결하고, 최상의 주거가치를 실현하기 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr