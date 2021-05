[포토]서울시농수산식품공사 기술봉사단 취약계층 집수리 봉사

임직원 재능기부(기술봉사) 통한 강서구내 취약가구 생활환경 개선 기여

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호) 강서지사는 지난해 기술봉사단을 창단, 소외계층을 대상으로 사회공헌활동을 지속해오고 있다.

최근 4월과 5월에는 강서구 자원봉사센터와 협의를 통해 선정된 취약 가구의 집수리를 위한 기술봉사 활동을 두 차례 진행했다.

기술봉사단은 선정된 취약 가구가 쾌적한 생활환경에서 거주할 수 있도록 노후 된 LED 등기구와 전기콘센트 교체, 화재감지기 설치, 창문의 방열필름 부착, 전선 몰딩작업 등을 통해 안전한 주거환경이 될 수 있도록 했다.

임재근 시설관리팀장은 “코로나19로 외부 도움을 받기가 더욱 어려운 취약계층을 찾아가 안전한 거주 환경을 제공할 수 있도록 집수리 봉사활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

기술봉사를 받은 가구 거주자는 “등기구 교체로 어두운 거실이 밝아져 훨씬 쾌적해졌고, 전기시설도 보수해주어 안전하게 지낼 수 있을 것 같다”며 감사함을 전했다.

