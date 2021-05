CJ올리브영, 오늘드림 매장 픽업 서비스…O2O 시너지 늘린다

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 온라인몰 구매 상품을 가까운 매장에서 바로 찾아갈 수 있는 ‘오늘드림 픽업 서비스’를 새롭게 론칭했다고 10일 밝혔다.

오늘드림 픽업 서비스는 필요한 상품을 온라인에서 간편하게 주문하고, 원하는 매장을 직접 선택 방문하여 수령할 수 있는 서비스다. 이는 올리브영의 즉시 배송 서비스 오늘드림의 주문 옵션을 확대한 것으로 전국 650여 개의 주요 매장에서 이용 가능하다.

특히 온라인몰 구매 혜택은 그대로 누리면서 배송비 부담 없이 필요한 상품을 빠르게 만나볼 수 있다는 것이 강점이다. 매장 구매와 마찬가지로 배송비가 책정되지 않는다. 올리브영은 온·오프라인을 넘나들며 자신의 라이프스타일에 맞게 쇼핑하는 고객들의 편의를 한층 제고한다는 계획이다.

서비스 이용 방법은 온라인몰에서 오늘드림 가능 상품 주문 시 배송 옵션 대신 픽업을 선택하면 된다. 상품이 준비되면 발송되는 픽업 바코드 메시지 확인 후 3일간 선택한 매장의 영업시간 내에 상품을 수령할 수 있다. 오후 8시 이전 주문 건에 한하여 당일 픽업도 가능하다.

앞서 올리브영은 지난 2018년 업계 최초로 선보인 오늘드림을 시작으로 온라인몰 구매 상품을 주요 매장에서 반품할 수 있는 스마트 반품 서비스 등을 통해 전국 매장망과 온라인몰 간의 O2O(Online to Offline) 시너지 확대에 주력해 왔다.

올리브영 관계자는 “고객들이 온·오프라인 채널을 자유롭게 오가며 보다 편리한 쇼핑을 즐길 수 있도록 고객 편의에 맞춘 O2O 서비스를 꾸준히 제공하고 있다”며 “올리브영에서만 만나볼 수 있는 차별화된 쇼핑 경험을 선사하며 ‘헬스앤뷰티 No.1 옴니채널 사업자’로의 입지를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

