서대문구, 상자텃밭 1000개 보급

12일 오전 10시부터 선착순 신청 접수...'상자, 유기농 배양토, 상추 모종, 흡수봉'으로 구성...1개에 8000원 부담...베란다, 옥상 등 자투리 공간 활용 도시농업 체험

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 옥상과 베란다 등 자투리 공간을 활용해 도시농업을 체험할 수 있도록 상자텃밭을 보급한다.

상자텃밭은 흙과 거름을 담은 작은 상자로 모종이나 씨앗을 심어 작물을 재배할 수 있도록 돼 있다.

이를 통해 여가를 활용하고 웰빙 식재료를 얻을 수 있으며 어린이는 친환경 학습의 기회를 갖는다.

구는 50ℓ(65×45×45cm) 크기 상자텃밭 1000개를 준비했다. 800개는 구민에게, 200개는 지역내 공공기관, 교육기관, 단체 등에 보급한다.

상자텃밭은 상자, 유기농 배양토, 상추 모종으로 구성돼 있다.

또 흡수봉이 있어 상자 아래쪽에 물을 공급하면 급수가 이뤄진다.

개인은 1가구 기준 3개, 단체는 10개까지 신청할 수 있으며 1개당 원가 4만 원 20%인 8000원을 부담해야 한다. 단, 공공기관과 교육기관(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교)의 경우, 선착순 100개까지는 자부담이 없다.

2018년부터 지난해까지 서대문구에서 상자텃밭을 보급받은 적이 있으면 신청할 수 없다.

‘선착순 접수’로, 희망자는 12일 오전 10시부터 14일 오후 6시까지 서대문구청 홈페이지(로그인→구민참여→열린광장→상자텃밭신청→신청서 업로드)를 이용하거나 구청 4층 기후환경과를 방문해 신청하면 된다.

신청자가 많을 경우 조기 마감될 수 있다.

상자텃밭은 5월3일경에 배송될 예정이다.

문석진 서대문구청장은 “상자텃밭 가꾸기로 일상에서 친환경적 삶을 실천하고 재배한 농작물을 나누며 이웃 간의 정도 돈독해지길 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr