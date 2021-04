bhc, KLPGA 프로골퍼 오채유 후원 협약식 개최

첫 후원으로 KLPGA 오채유 프로 영입

bhc 로고 새겨진 모자와 의류 착용

[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈 bhc가 골프단 창단과 함께 첫 번째 공식 후원으로 오채유 프로를 영입했다고 1일 밝혔다.

bhc는 이날 bhc 본사에서 박현종 bhc 회장, 임금옥 대표를 비롯한 임직원과 오채유 프로가 참석한 가운데 협약식이 진행됐다.

오채유 프로는 지난해 전북 고창군 석정힐 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 점프투어(KLPGA 정회원 자격을 획득하기 위한 대회) 13차전과 16차전에서 우승을 차지한 루키로 지난해 10월 KLPGA 정회원에 이름을 올렸다.

오 프로는 선수 생활에 필요한 전반적인 지원을 받게 되며 후원 기간인 2년 동안 bhc 로고가 새겨진 모자와 의류를 착용하고 경기에 나설 예정이다.

한편 bhc는 국내 스포츠 발전은 물론 고객과의 접점 확대를 위해 골프단을 창단했다. 오채유 프로를 시작으로 후원을 확대해 나갈 계획이며, 특히 발전 가능성은 높지만 경제적 서포트가 필요한 신인 선수들을 영입하여 좋은 성적을 낼 수 있는 장을 마련한다는 방침이다.

