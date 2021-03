정현복 광양시장, 부동산 이해 충돌 논란…경찰 수사 착수

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 정현복 전남 광양시장이 최근 부동산 이해 충돌 논란을 빚고 있는 가운데 경찰이 수사에 착수해 지역 사회가 술렁이고 있다.

29일 전남경찰청에 따르면 반부패수사2대는 이날 정현복 시장을 부패방지법 위반 등 혐의로 입건해 조사 중이다.

경찰은 정현복 시장과 가족이 보유한 광양 원도심 토지에 도로가 신설되고 아파트단지 등으로 개발되는 등 이해 충돌 의혹이 제기되자 수사를 본격화했다.

최근 청와대 국민청원 게시판에는 ‘정현복 광양시장 재산증식 의혹, 전수조사가 시급합니다’라는 글이 올라왔다.

청원 내용과 광양시 등에 따르면 정현복 시장과 가족이 40여 년 전부터 보유한 광양읍 칠성리 호북마을 토지에 지난해 10월부터 178m 길이의 2차선 도로 공사가 진행 중이다.

이 공사는 소방도로 등이 없다는 주민들의 요구로 진행됐으며 정현복 시장 토지 569㎡ 가운데 108㎡, 가족 토지 423㎡ 가운데 307㎡가 수용돼 보상받았다.

또 정현복 시장은 지난해 재개발 지역인 성황·도이지구에 소유한 땅 두 필지(1704㎡, 350㎡)가 민간아파트단지와 공공기관 부지에 각각 편입 수용되면서 대토 대신 보상금을 미리 받은 것으로 알려졌다.

통상 토지가 편입되면 토지 대 토지로 교환하는 대토 방식으로 보상이 이뤄지나 정현복 시장은 보상금을 받아 특혜 의혹이 불거졌다.

경찰은 국민청원 내용을 바탕으로 한 고발장을 접수하고 부패방지법 및 업무상 비밀 누설 혐의 등에 해당하는지 검토하고 있다.

최근 정부공직자윤리위원회가 공개한 ‘정기 재산변동사항 신고내용’에 따르면 정 시장은 31억1천600만 원을 신고해 지난해 27억500만 원보다 4억 원 이상 늘었다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr