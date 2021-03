하나카드 "생활요금 자동납부 시 최대 3만6000원 캐시백"

스쿨뱅킹 자동납부 시 5000원 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 코로나19 등으로 인해 어려워진 가계소비의 부담을 줄이고 알뜰소비족을 위한 공과금 납부 관련 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

하나카드는 오는 6월말까지 스쿨뱅킹 자동납부 시 5000원 캐시백 이벤트를 진행 중이다. 이벤트 기간 동한 하나카드로 초,중,고 학교 납입금(수업료, 교육비, 급식비 등)을 자동이체 신청 후 납부하면 다음달 20일까지 5000원을 캐시백 받을 수 있다. 자동납부는 학교에서 배부받은 자동납부 신청동의서를 작성해 학교에 제출 후 하나카드(홈페이지, 모바일앱, 고객센터)에서 신청할 수 있다.

또 하나카드는 오늘 7월 말까지 생활요금 자동납부 시 최대 3만6000원 캐시백 이벤트도 진행 중이다. 이벤트 기간 동안 아파트관리비, 도시가스, 휴대폰요금, 전기요금, 4대보험, 임대료 총 6개 공과금을 하나카드로 자동이체 신청 후 2개월 연속 납부하면 다음달 20일까지 자동납부한 각 공과금별로 6000원씩 캐시백을 받을 수 있다. 이벤트 참여는 하나카드 홈페이지의 해당 이벤트 페이지에서 응모할 수 있으며 응모월 기준 직전 6개월간 하나카드로 생활요금 자동납부 이력이 없는 경우 참여할 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr