[아시아경제 이창환 기자] 일본 정부가 2011년 대지진으로 발생한 후쿠시마 제1원자력발전소 사고 처리 비용으로 지난 10년 동안 최소 13조3000억엔(약 138조원)을 투입했다고 도쿄신문이 23일 보도했다.

보도에 따르면 후쿠시마 제1원전 사고 처리와 관련 이재민 손해배상에 7조9000억엔, 오염지역 제염에 4조8000억엔, 폐로 작업에 1조5000억엔이 각각 투입됐다.

일본 정부가 예상하는 총 사고 처리 비용은 21조5000억엔(약 223조원)이나 폐로 작업이 난항을 겪고 있어 정부가 계획한 비용을 상회할 가능성이 크다는 전망이다.

일본 정부는 앞으로 30년 이내 폐로 작업을 끝낸다는 계획이다. 그러나 사고 원자로 내에 녹아내린 핵연료(데브리)를 제거하는 가장 어려운 작업은 아직 시작하지도 못해 더 오래 걸릴 것이라는 관측도 나온다.

