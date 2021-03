'수술 마친' 이재용, 한밤 평촌병원서 삼성병원 긴급 이송까지(상보)

충수염으로 응급수술 후 회복 중

[아시아경제 김흥순 기자] 서울구치소에 구속 수감 중인 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 15,869,700 전일가 82,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 이재용, 구치소서 충수 터져 삼성병원서 응급수술삼성 준법위 "이재용 부회장, 취업 제한 관련 절차 위법행위 없도록 권고"코스피, 외인·기관 1.6조 팔자에 하락 마감...SK바사는 따상상 실패 close 부회장이 19일 충수가 터져 삼성서울병원에서 응급수술을 받고 현재 회복 중이다.

20일 법무부와 의료계 등에 따르면 이 부회장은 전날 저녁 충수염으로 삼성서울병원에 이송돼 자정께 긴급 수술을 받았다. 맹장염으로 더 잘 알려진 충수염은 맹장 끝 충수돌기에 염증이 발생한 것을 뜻한다. 오른쪽 옆구리에 심한 통증을 유발하며 충수가 터지면 이물질이 복막으로 확산해 복막염으로 번질 수도 있다.

본지 취재를 종합하면 당초 이 부회장은 전날 오후부터 복통을 느껴 구치소에서 기초적인 검사를 받았다. 이 때는 단순 복통으로 판단하고 구치소 측 권유에도 병원에 가지 않고 참은 것으로 알려졌다. 외부 진료에 따른 세간의 관심이나 오해를 의식한 것으로 풀이된다.

그러다 오후 9시께 통증이 훨씬 심해져 법무부 지정 병원인 구치소 인근의 경기 평촌 한림대성심병원으로 이송됐다. 이곳 의료진들은 이미 충수가 터져 이물질이 복막으로 확산한 상황을 확인하고, 이 부회장의 상태가 심각하다고 판단해 삼성서울병원으로 재이송을 결정했다. 이 부회장은 현재 수술을 마치고 회복실에서 안정을 취하는 중으로 향후 일정은 아직 정해지지 않았다.

앞서 이 부회장은 지난 1월 국정 농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월을 선고받고 법정 구속됐다.

