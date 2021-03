"아태지역 개발도상국, 집단면역 형성 어려울 것"

[아시아경제 조현의 기자] 아시아·태평양 지역 개발도상국은 코로나19 집단면역을 형성하기 어려울 것이란 전망이 나왔다.

아미다 살시아 알리스자바나 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP) 사무총장은 18일(현지시간) CNBC와 인터뷰에서 이같이 말했다.

알리스자바나 총장은 "지금까지의 데이터를 보면 아태 지역 내 소수의 선진국을 제외하고 (백신 접종) 과정이 느리다"며 "백신 주문을 마치거나 심지어 확보한 이후에도 접종까지 속도를 내지 못하고 있다"고 강조했다.

시기적절한 공급, 제한된 경제 자본, 뒤처진 물류 인프라, 공정한 배분도 극복해야 할 과제로 꼽혔다. 알리스자바나 총장은 "국제 백신 공동구매 프로젝트 코백스 퍼실리티의 도움에도 공급은 여전히 제한적"이라고 지적했다.

그러면서도 "세계보건기구(WHO)와 각국 당국에 승인을 받는 백신이 늘고 있고 생산량도 증가하고 있다"며 "앞으로 수개월 후 개발도상국에서도 접종에 속도를 낼 것"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr