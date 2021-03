부천시, 경관·건축 통합심의 매월 운영…사업기간 단축 기대

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 건축산업 활성화를 위해 연 1~2회 진행하던 경관·건축 통합심의를 올해부터 매월 운영한다고 18일 밝혔다.

이는 경관 및 건축 분야의 종합적 검토를 통해 합리적으로 심의를 운영하고, 행정절차를 간소화해 사업 기간 지연 등의 문제를 해소하기 위해서다.

통합심의는 경관위원회와 건축위원회 중복 심의 대상 건축물을 대상으로 인허가 담당 부서에서 개별법령에 대해 검토한 후 경관심의 담당 부서인 건축관리과로 건축위원회 심의 상정을 의뢰해 진행된다.

지난 달에는 제1차 경관·건축 공동위원회에서 총 4건의 안건을 통합심의로 처리했다.

부천시 관계자는 "각 부서에서 개별적으로 운영하던 경관심의와 건축심의를 매월 통합해 심의함에 따라 사업 기간이 2~3개월 단축돼 건축주의 불편이 크게 해소될 것으로 전망된다"고 밝혔다.

