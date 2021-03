경주시, 황룡사 옛터에 '9층 목탑' 본뜬 '탐방로' 조성 … 연말 완공

'신라왕경특별법' 연계 경주시 황룡사 복원사업 일환

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신라시대 대표 건축물인 황룡사 9층 목탑을 형상화한 탐방로가 황룡사 부지 옛터에 들어선다.

14일 경주시에 따르면 신라왕경특별법의 일환으로 '황룡사 역사문화관' 인근 북서편 2만2300㎡ 공간에 사업비 9억5600만원을 들여 탐방로를 포함한 잔디광장과 산책로를 조성한다.

계획안은 황룡사 9층 목탑을 옆으로 눕혀 놓은 형상의 길이 65m 탐방로를 중심으로 이뤄져 있다. 경주시는 황룡사지 발굴 당시 출토된 석재와 와편 조각을 넣어 만든 '철망 블록'으로 탐방로를 형상화하게 된다.

이 밖에도 탐방로에는 영산홍, 자산홍, 백철쭉 등 관목류를 심어 아름다운 녹지공간도 조성한다. 사업은 오는 5월에 착공에 들어가 7개월 간의 공사기간을 거쳐 12월에 완공될 예정이다.

정비사업이 완료되면 황룡사지 발굴 과정에서 출토된 유물을 전시하고 연구성과를 공개할 수 있는 이른바 '황룡사 출토유물 전시관'으로서 역할도 할 것으로 기대된다. 앞서 경주시는 지난해 11월 문화재청 사적분과 위원회의 심의를 거쳐 올해 1월 최종 승인을 받았다.

주낙영 경주시장은 "공사가 완료되면 황룡사 역사문화관과 함께 발굴 당시 출토된 석재와 와편을 전시할 야외 공간으로서, 지역의 새로운 명소가 될 것"이라고 자신했다.

한편 황룡사 9층 목탑은 643년(신라 선덕여왕 12년)에 만들어진 건축물로, 1238년(고려 고종 25년) 몽고 침입 당시 불에 타 현재는 터만 남아 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr