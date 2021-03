홍준표 "국회의원 부동산투기 전수조사 절대 찬성…직 걸어라"

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 무소속 의원이 국회의원에 대한 부동산 투기 전수조사에 대해 찬성한다는 입장을 내놨다.

홍 의원은 12일 오전 페이스북을 통해 "더불어민주당이 국회의원 300명에 대해 부동산투기 전수조사를 하자고 제안했다"며 "이건 민주당이 참 잘하는 것이고 나는 절대적으로 찬성한다"고 밝혔다.

이어 그는 "국회의원직을 걸고 부동산 투기 혐의가 소명되지 않으면 국회의원직을 사퇴하기로 약속하고 모든 국회의원, 광역단체장, 장관급 이상 공직자, 청와대 1급 이상 직원들 등 공직자들의 부동산 투기 여부를 전수조사 하자"며 "첫 출발로 국회의원부터 하자"고 주장했다.

홍 의원은 또 "조속히 여야 합의로 시민단체 주관으로 엄중한 조사를 시작하자"며 "이 기회에 국회의원부터 부동산 투기 여부를 조사해 국민들로부터 국회의 신뢰를 회복하는 계기로 삼자"고 말했다.

