르노삼성, e-네트워크 컨벤션…"판매목표 달성에 전사적 지원"

전사 판매 톱 10 등 선정

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 온라인 상에서 영업마케팅본부 임직원 1000여명이 참석한 가운데 내수 시장에서의 수익성 강화를 위한 '2021 e-네트워크 컨벤션' 행사를 개최했다고 11일 밝혔다.

e-네트워크 컨벤션은 매해 영업현장의 임직원 및 협력사에 대한 노고 및 성과를 치하하고 판매목표 달성을 위한 결의를 다지는 자리다. 이날 행사엔 도미닉 시뇨라 사장, 김태준 영업마케팅본부장 등 30여명이 스튜디오에 참석해 화상회의 방식으로 진행했다.

도미닉 시뇨라 사장은 "회사의 미래는 영업마케팅본부에 달려 있으며, 판매 목표 달성을 위해 전사 모든 본부가 최선을 다해 이를 지원하겠다"면서 "여러분이 가진 열정과 에너지를 잃지 말고 한 마음 한 뜻을 모아달라"고 당부했다.

이날 르노삼성은 한 해 동안 가장 많은 신차를 판매한 'RSM 판매 TOP10'에 전형선 마스터(성수사업소), 이상훈 마스터(김제대리점), 조희자 슈페리어(침산지점), 이강준 프로(강남대리점), 이경애 엑스퍼트(시화대리점), 박진경 마스터(동대문대리점), 신동열 마스터(율량지점), 방성현 슈페리어(수완지점), 김동현 슈페리어(하단대리점), 김철 프로(대전중부대리점)를 선정했다. 또 최우수 지역본부론 직영 1본부, 판매볼룸 및 목표달성률 우수거점으로 성수사업소가 2관왕을 차지했다.

김태준 영업마케팅본부장은 "올해는 대내외적으로 많은 어려움이 예상되지만 영업마케팅본부는 보다 민첩한 조직으로 거듭나며 생존을 위한 첫 발을 내딛었다"면서 "품질 안정화와 함께 지역본부 중심의 효율적인 현장 지원을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr