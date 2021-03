양산시, 무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 … 최대 100만원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 1억원의 예산으로 무주택 신혼부부의 전세자금 대출이자 일부 지원한다고 5일 밝혔다.

지원 대상은 공고일 기준 부부 모두 양산시 동일 주소에 등재돼 거주하는 결혼 5년 이내 (혼인신고 기준일 2016.1.1~2020.12.31)의 신혼부부 가구다.

기준중위 소득 180% 이하, 대출금액 1억5000만원 이하인 임차주택에 거주 중이며(분양권 소지자도 신청 가능), 금융기관으로부터 주택 전세자금 대출을 받은 사람에 한한다.

다만 기초생활수급자, 공공임대주택 거주자, 1촌 직계혈족 및 그 배우자와 임대차 계약을 체결한 경우, 그 밖에 시장이 정하는 기준에 해당하지 않을 때는 지원 대상에서 제외한다.

지원은 주택 전세자금 대출잔액의 1.5% 이내, 연 1회 최대 100만원까지 지원하며, 신청인이 많으면 예산의 범위 내에서 하위소득 우선순위에 따라 지원한다.

신청은 각 읍·면·동 행정복지센터에서 8일부터 31일까지 받는다.

자세한 내용은 시청 홈페이지에 게시된 공고문을 참고하면 되며, 문의는 시청 여성가족과, 읍·면·동 행정복지센터로 하면 된다.

양산시 관계자는 “신혼부부의 경제적 부담을 완화하고 안정적인 주거 여건 마련에 도움을 줌으로써 인구 증가에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.

