산청군, 요양병원서 지역 첫 코로나19 백신 접종 … 이재근 군수 현장 찾아

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 이재근 산청군수와 심재화 군의회 의장이 26일 오전 지역 첫 코로나19 예방접종이 이뤄지는 금서면 산청요양병원을 방문해 접종 상황을 점검했다.

이재근 군수와 심재화 의장 등 일행은 이날 오전 10시 30분께 산청요양병원을 방문해 지역에서 처음으로 진행되는 코로나19 예방접종 시행상황을 살펴봤다.

아울러 방역과 예방접종에 헌신하는 병원과 보건의료원 직원들을 격려하고, 안전하고 신속한 예방접종을 당부했다.

산청군 내 제1호 접종자인 남준오(61) 산청요양병원 한의사가 접종을 받는 모습을 참관했다. 이날 현장에서는 산청요양병원 소속의 65세 미만 종사자와 입소자 62명이 백신 예방접종을 받았다.

이재근 군수는 “그동안의 방역 활동은 물론 백신 접종까지 일선 현장에서 땀 흘리고 있는 모든 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 “원활한 접종이 이뤄지도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr