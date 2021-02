SSG닷컴, 톰 포드 뷰티 한정판 컬렉션 라방 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 25일 자체 라이브커머스 채널 쓱라이브를 통해 톰 포드 뷰티가 봄 시즌 한정으로 출시한 ‘로즈 프릭 캡슐 컬렉션’ 8종을 판매한다고 밝혔다.

이번 방송은 이날 오후 8시부터 1시간동안 톰 포드 뷰티의 신관홍 수석 메이크업 아티스트와 40만 구독자를 보유하고 있는 유튜버 ‘프리지아(Free지아)’가 출연해 상품을 소개한다.

행사 상품은 톰 포드 뷰티의 베스트 셀러 향수인 로즈 프릭의 보틀에서 영감을 받은 핑크와 블랙 컬러를 조합한 것이 특징이다. 대표 상품인 ‘로즈 프릭 쿠션’은 중앙에 TF(Tom Ford) 로고가 새겨져 있어 높은 소장가치를 자랑하며 호환이 가능한 셰이드 앤 일루미네이트 쿠션 리필을 끼워 입체적인 피부 연출이 가능하다.

방송 시작 시간부터 오는 26일 오후 8시까지 ‘로즈 프릭 캡슐 컬렉션’ 전 상품을 10% 할인한 특가에 만나볼 수 있으며 미니 립 컬러를 추가로 제공하는 쿠션 세트를 선착순 100명 한정 수량으로 판매한다. 또한 립 블러시, 아이컬러 쿼드, 바디 스프레이 및 향수 등을 신세계백화점 모바일 상품권이나 핑크 쿠션 파우치 또는 미니 벨벳 파우치가 포함된 단독 구성으로 선보일 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “봄 시즌을 맞아 매니아 사이에서 인기 있는 브랜드인 ‘톰 포드 뷰티’의 한정판 컬렉션을 준비했다”며 “전 상품 모두 한정 수량으로 준비한 만큼 코덕(코스메틱+덕후)들에게 큰 호응을 이끌 것”이라고 말했다.

