'펜트하우스2'에 전진·류이서, 장성규 특별 출연

'펜트하우스'에 특급 카메오가 출연했다.

19일 밤 방송된 SBS '펜트하우스2' 1회에서는 전진, 류이서 부부와 장성규가 특별 출연했다.

이날 전진과 류이서는 뉴욕 한인회 공연에 천서진(김소연)을 초청하는 부부로 등장해 눈길을 끌었다.

특히 류이서는 비교적 많은 대사를 맡았다. 류이서는 "천 선생님 모시려고 우리 한인회가 얼마나 애썼는지 아느냐. 주단태 회장님은 왜 안왔으냐. 같이 오시는 줄 알고 특별히 이 호텔에서 가장 멋진 방을 예약해 뒀는데. 두 분 곧 약혼하신다면서요?"라고 말했다.

장성규도 출연해 열연했다. 그는 농성 현장에서 국회의원이 된 이규진(봉태규)의 보좌관 역할로 깜짝 등장해 이목을 집중시켰다.

장성규는 이날 SNS에도 글을 올려 "(봉)태규 형 덕분에 국민드라마에서 배우 체험하고 왔습니다. 태규 형과 미친 케미 #봉태규#장성규#썅규커플"라고 적었다.

