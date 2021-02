[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 이사회를 열고 서장원 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 16일 밝혔다.

이에 따라 코웨이는 기존 이해선 대표이사 체제에서 이해선·서장원 각자대표 체제로 전환했다.

서 신임 대표는 코웨이를 인수한 넷마블 출신으로 지난해 3월부터 코웨이 경영관리본부장을 맡았다.

서 대표는 미국 웨스트민스터대학교 경제학과, 코네티컷주립대 법과대학원을 졸업한 미국 변호사다. 법무법인 세종을 거쳐 넷마블 투자전략·커뮤니케이션 담당 부사장과 넷마블 문화재단 대표이사 등을 지냈다.

코웨이 측은 "각자대표 체제 전환으로 기존 사업의 안정성과 글로벌 경쟁력을 강화해 환경 가전시장을 선도하겠다"고 밝혔다.

