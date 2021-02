[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 24절기 중 두 번째 절기인 우수(雨水)를 이틀 앞둔 16일 경남 함양군 마천면 금계마을 앞 엄천강에서 봄기운을 머금은 버들강아지가 활짝 펴 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr