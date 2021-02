[아시아경제 강나훔 기자] 구자열 LS그룹 회장의 외아들인 구동휘 E1 최고운영책임자(COO) 전무가 다음달 LS네트웍스 등기이사로 선임된다.

14일 LS네트웍스에 따르면 다음달 30일 제71기 정기 주주총회를 열고 구 전무를 사내이사로 선임하는 안건을 의결할 예정이다.

구 전무는 2012년 우리투자증권에 입사해 2013년 LS일렉트릭 경영전략실 차장, 중국 산업자동화 사업부장, LS Value Management 부문장 등을 거쳐 올해 인사에서 E1 최고운영책임자로 선임됐다.

E1은 LS네트웍스의 최대주주로, 지난해 3분기 기준 81.79% 지분을 보유하고 있다.

LS그룹 관계자는 "본격적으로 경영에 참여하고 있는 LS그룹 3세 경영인들이 중책을 맡아 회사 성장에 매진하라는 의미로 파악된다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr