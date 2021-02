농협은행, 340명 신규 채용…22일까지 신청서 접수

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 우수인재 조기 확보와 청년일자리 창출로 기업의 사회적 책임 이행을 다하기 위해 340명 규모의 신규직원 채용을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 채용은 일반 및 IT분야로 나누어 실시하며, 일반분야의 경우 지역사회와 동반성장하기 위해 시·도 단위로 구분하여 채용을 실시한다.

특히, 지역적 특수성으로 인해 지원자가 많지 않았던 경북 울릉도와 강원 영동권역은 별도로 구분하여 채용할 계획이다.

이번 채용도 연령, 성별, 학력, 전공 등에 제한을 두지 않는 블라인드 방식의 열린 채용으로 진행되며 ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’, ‘장애인고용촉진 및 직업재활법’에 의거 해당 지원자는 우대할 예정이다.

상반기 6급 신규직원 채용 지원서 접수는 9일부터 22일까지 농협 홈페이지를 통해 이루어지며, 서류심사, 온라인 인·적성, 필기시험, 면접을 거쳐 4월중 최종 합격자를 발표할 예정이다.

권준학 농협은행 은행장은 “채용절차 전반에 걸쳐 디지털 역량검증을 강화하여 디지털 기본소양을 갖춘 우수 인재를 조기에 확보하고, DT 등 급변하는 금융환경에 선제적으로 대응해 금융시장을 선도하겠다”고 밝혔다.

