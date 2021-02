태영호 "대북원전지원문건 작성 공무원, 상 대신 구속된 건 탈원전 정책 탓"

[아시아경제 나주석 기자] 태영호 국민의힘 의원은 4일 대북원전지원 문건 논란과 관련해 문재인 정부의 원전 정책을 비판했다. 현 정부가 대북원전지원 문건과 관련해 논란에 직면한 것은 진짜 이유는 ‘탈원전 정책’ 때문이라는 것이다.

태 의원은 이날 대정부질문을 통해 "국민들은 통일이 되면 두 집안 살림을 하나로 합쳐야 할 북한에 미리 원전을 지어주고 남북의 경제적 격차를 줄여나가는 것이 좋은 안이고, 북한을 핵 폐기로 이끌어 나가기 위한 좋은 인센티브 중 하나로 대북 원전 건설을 추진하는 것이 나쁠 것 같지 않은 데 이 안을 작성한 공무원들이 상을 받지는 못할망정 구속되어 조사를 받고 있는지 이해가 되지 않을 것"이라며 "이를 떳떳하게 말하고 있지 못하는 원인 중의 하나가 국내적으로는 탈원전하면서 북한 대외적으로는 원전 수출을 자랑하는 것이 자가당착이라는 것을 잘 알고 있기 때문이 아닌가 저는 이런 합리적인 의심을 하고 있다"고 말했다.

태 의원은 통일 등을 고려해 원전 정책이 전면적으로 바뀌어야 한다는 점도 주장했다. 그는 "우리는 분단국가로 오늘 통일되든 내일 통일되든 향후 30년 후에 통일되든 북한이라는 우리의 에너지 생산의 4~5%밖에 안 되는 북한이라는 나라에 어떻게 시급히 전력을 공급할 수 있는지 이것을 고려해야 한다"면서 "이에 대한 고려 없이 다른 나라에 원전 발전을 중지했기에 우리도 중지한다는 것은 합당하지 않다"고 말했다.

이와 관련해 정세균 국무총리는 "대한민국은 탈원전을 하고 있는 것이 아니고 에너지 전환을 하는 것"이라며 "세계적인 조류에 함께 하면서 그 일부분으로 원전은 유지, 발전시키면 되는 것"이라고 언급했다. 현정부의 정책이 탈원전이 아니라는 것이다.

