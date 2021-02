[포토] 김수영 양천구청장, 주민자치회 위원 통합 위촉

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 1일 오후 4시 공감기획실에서 주민자치회 위원 통합 위촉식을 개최했다.

주민자치회는 주민 스스로 마을의 현안 문제를 발굴하고 해결하기 위해 자치계획을 수립하고 실행하는 지역사회의 주민 대표기구다.

구는 코로나 19 확산 및 감염방지를 위해 동별 2명씩 22명만 초청, 위촉식을 진행했다고 밝혔다.

