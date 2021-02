대량 위험물 저장·취급 사업장 10곳 중 8곳 꼴 안전관리 위반

위반사항 1113건 형사입건, 과태료부과, 행정명령

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 지난 한 해 동안 전국 99개 사업장 내 대량 위험물 제조소등 1816개소에 대해 검사를 실시한 결과 77개 사업장의 792개 제조소등에서 1113건의 위반사항을 적발했다고 1일 밝혔다.

소방청은 지난 2018년 약 110억원의 피해가 발생한 경기도 고양시 소재 대형 유류 저장탱크 화재사고를 계기로 유사사고를 방지하고 위험물시설의 안전관리를 강화하기 위해 국내의 413개 대량 위험물 저장·취급 사업장 내 1만269개소의 제조소등에 대해 2019년부터 3개년 계획으로 전수검사를 진행 중이다.

검사는 위험물시설의 규모와 노후화 정도를 고려해 우선 선정한 안전취약시설에 대해 소방공무원 1859명, 한국소방산업기술원 및 산·학 전문가 44명을 투입하여 민·관 합동검사를 실시했다. 2018년 고양 저유소의 화재 원인인 통기관의 인화방지장치를 비롯한 소화설비의 작동 기능 등 위험물시설의 위치·구조 및 설비의 유지관리 실태를 집중적으로 검사하는 한편 위험물안전관리자의 업무수행실태, 저장·취급기준 준수 여부, 화재 발생 시 자체비상대응계획 관리여부 등도 점검했다.

검사 결과 검사대상 99개 사업장 중 77.8%인 77개 사업장에서 1113건의 위반사항이 적발되었다. 위반사항에 대해 형사입건 2건, 과태료 부과 15건, 행정명령 1018건을 했고 위법사항이 다소 경미한 78건에 대해서는 현지시정 조치를 했다.

남화영 소방정책국장은 "올해 안으로 전국의 대량 위험물 제조소등 1만269개소 중 잔여검사대상 2474개소에 대해 전수검사를 완료하겠다"면서 "그 결과를 토대로 위험물시설의 중점관리사항을 보완하고 검사 정례화 방안을 검토해 대량 위험물 저장·취급 사업장의 안전성을 한층 강화시키겠다"고 말했다.

