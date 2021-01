제86회 상반기 의사 실기시험 2744명 응시

[아시아경제 김효진 기자] 오는 23일부터 시행되는 2022년도 제86회 상반기 의사 국가시험에 총 2744명이 응시할 예정이라고 한국보건의료인국가시험원(국시원)이 14일 밝혔다.

국시원 관계자는 "2021년도 제85회 의사 국가시험 실기시험 최초 접수자 3172명 가운데 합격자 365명을 제외한 대부분이 접수한 것으로 보인다"고 설명했다.

상반기 시험은 23일부터 다음 달 18일까지 진행되며, 합격자는 다음 달 22일 발표된다.

상반기 시험에 응시한 학생은 하반기 시험에는 응시할 수 없다.

지난해 의대생들은 정부의 의과대학 정원 확대 정책 등에 반발하면서 2021년도 제85회 의사국가시험 실기시험을 집단으로 거부했다. 이에 보건복지부가 시험 시작일을 1주일 연기하고 다시 응시 지원을 받았지만, 재접수 기간에도 14%(3172명 중 446명)만 응시 의사를 밝혔다.

복지부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에서 의료인력 부족 문제가 우려되자 올해 실기 시험을 상·하반기로 나눠 2차례 치르기로 하면서 사실상 의대생들에게 재응시 기회를 줬다.

한편 국시원은 지난 7∼8일 전국 6개 지역 8개 시험장에서 시행한 2021년도 제85회 의사 국가시험 합격자를 발표했다.

제85회 의사 국가시험에는 3232명 가운데 412명이 합격해 12.8%의 합격률을 기록했다.

이는 제85회 필기·실기시험 결과를 합친 것으로, 당시 실기시험 집단거부 사태로 실제 응시자 수가 적어진 데 따른 것이다.

제85회 의사 국가시험 수석합격자는 360점 만점에 347점(96.4점/100점 환산 기준)을 받은 신정우(고려대) 씨다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr