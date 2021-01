[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 14일 정부대전청사에서 김용선 차장이 ‘국제 지식재산 정책대화’ 포럼에 참여했다고 밝혔다. 포럼은 미국과 중국 간의 기술패권과 한국의 대응전략을 논의하는 자리로 마련됐다. 김 차장이 비대면 화상회의로 포럼에 참여하고 있다. 특허청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr