경남도교육청 '행복학교' 100개로 성장

혁신학교 도입 7년, 학교문화·교육과정·수업·교육생태계 변화 선도

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 2015년에 시작한 혁신학교인 '행복학교'가 올해 100개로 성장했다.

행복학교는 민주성, 공공성, 미래성, 지역성을 철학으로 학교문화와 교육과정, 수업 등의 변화를 선도한다.

경남도교육청 박종훈 교육감은 14일 청사 대회의실에서 올해 신규지정 16개 학교 현판을 전달했다.

박 교육감은 "행복학교 구성원들의 높은 만족도와 우수한 성과를 바탕으로 경남교육의 새로운 도전에 큰 힘이 되어달라"고 당부했다.

행복학교는 배움과 협력 토대 위에 성찰, 소통, 공감을 지향하며 미래형 학교를 실현해 가고 있으며,

민주적 의사소통 구조를 구축하기 위해 교직원 다모임, 협의체 운영, 집단지성의 의사결정 시스템 확립 등 배움과 성장이라는 학교 가치를 지켜가고 있다.

김정희 학교혁신 과장은 "행복학교 교육 본질을 함께 고민하며 성장하는 학교임을 보여줬고, 앞으로 미래형 혁신학교 교육과정 모델 개발을 통해 경남이 미래 교육 방향을 제시하고자 한다"고 말했다.

