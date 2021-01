'국민차' 현대차 그랜저, 국내 누적 판매 200만대 돌파

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차 대형 세단 그랜저가 출시 35년만에 국내 누적 판매 200만대를 돌파했다. 과거 '성공의 대명사'로 불리던 그랜저는 최근 '국민차'로 이미지 변신에 성공하며 4년 연속 국내 베스트셀링카에 올랐다.

10일 현대차에 따르면 그랜저는 지난해 12월까지 국내 시장에서 총 200만573대가 판매됐다. 1986년 처음으로 출시된 이후 6세대 세대 변경을 거쳐 2020년까지 34년만에 이룬 성과다.

출시 초기 그랜저는 '성공의 대명사'로 불리며 프리미엄 이미지를 강조한 고급 세단으로 출시됐다. 최근에는 국민 소득 성장과 더불어 현대차의 프리미엄 브랜드 제네시스의 출범으로 그랜저의 지위는 '사장님차'에서 '국민차'로 변화했다.

세대별 판매량을 살펴보면 1세대(1986∼1992년)가 9만2571대, 2세대 뉴 그랜저(1992∼1999년) 16만4927대, 3세대 그랜저XG(1998∼2005년) 31만1251대, 4세대 그랜저TG(2005∼2011년) 40만6798대, 5세대 그랜저HG(2011∼2017년) 51만5142대, 6세대 그랜저IG(2016년∼현재) 50만9884대다.

특히 5세대 그랜저HG 모델이 2011년 당시 인기몰이를 하며 대형 세단으로는 처음으로 연간 10만대 판매를 넘어섰다. 2016년말 출시된 그랜저IG부터는 대중화 이미지가 추가되며 꾸준히 연간 10만대 판매 달성을 이뤘다.

그랜저IG는 지난해 국내 시장에서 14만5463대 판매되며 연간 역대 최대 판매 기록을 새로 썼다. 이로써 그랜저는 4년 연속 국내 판매 1위와 연간 판매 10만대 기록을 달성했다. 또한 그랜저IG 모델부터는 하이브리드 모델이 각광 받으며 국내 하이브리드 시장 확대를 이끌었다. 6세대 그랜저 하이브리드는 출시 이후 작년까지 4년간 11만1249대 판매되며 6세대 모델 판매량의 21%를 차지했다.

가장 최근에 출시된 6세대 그랜저 부분변경 모델은 동급 최대의 넓은 실내공간을 구성해 실용성은 물론 혁신적인 디자인으로 상품성을 개선했다. 라디에이터 그릴과 헤드램프를 일체화한 디자인을 채택해 디자인의 혁신을 꾀했으며, 미세먼지 감지센서가 장착된 공기 청정 시스템, 장기간 주행 시 작동되는 마사지 시트, 내비게이션 기반의 스마트 크루즈 컨트롤 등을 적용했다.

