[아시아경제 김봉주 기자] 가수 김필이 폭설이 내린 어제 강남에서 교통사고를 당했다고 밝혔다.

7일 방송된 SBS 라디오 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 신봉선과 김필, 선우정아가 출연했다.

'어제 눈이 많이 왔는데, 오는 길에 힘들지 않았냐'는 질문에 김필은 "사실 어제 스케줄 다녀오다가 사고가 났다"며 "눈이 많이 올 때 강남에서 일이 생겼다"고 말했다.

이어 "다행히 혼자 벽을 박았다"며 "회사 차여서 오늘은 개인 차를 타고 왔다"고 전했다.

함께 출연한 선우정아도 "저도 어제 비슷한 시간에 강남에 있었는데 다행히 사고 없이 잘 들어갔다"고 말했다.

한편, 김필은 지난 12월 '불면'을 발표하고 활동 중이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr