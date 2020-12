식약처, SK바이오사이언스 코로나 백신 임상 1·2상 승인

[아시아경제 조성필 기자] 식품의약품안전처는 SK바이오사이언스가 개발하고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 'GBP510'의 임상 1·2상을 승인했다고 31일 밝혔다.

이번 임상은 건강한 성인을 대상으로 GBP510의 안전성과 면역원성을 평가하기 위한 것이다. 임상 1상 후 2상을 순차적으로 진행한다. 이로써 현재 국내에서 코로나19 관련 임상을 승인받아 개발을 진행하고 있는 의약품은 치료제 15개(13개 성분), 백신 6개로 늘었다.

GBP510은 유전자 재조합 기술을 이용해 코로나19 바이러스의 표면항원 단백질을 만든 '재조합 백신'이다. 백신의 표면항원 단백질이 면역세포를 자극하면 중화항체가 형성돼 면역반응을 유도하는 원리다. 코로나19 바이러스가 침입하면 항체가 바이러스를 제거하게 된다.

앞서 SK바이오사이언스가 지난달 23일 임상 1상을 승인받은 재조합백신 'NBP2001'은 코로나19 바이러스의 표면 항원 단백질로 면역반응을 유도한다. GBP510는 표면 항원 단백질이 정이십면체의 나노구조를 형성하는 특정 단백질과 결합해 면역반응을 유도하는 차이가 있다.

