산업은행, JC파트너스와 KDB생명 주식매매계약 체결

[아시아경제 조강욱 기자] KDB생명이 사모펀드 JC파트너스에 매각됐다.

산업은행은 31일 JC파트너스와 KDB생명 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.

이 계약은 KDB생명 보통주식 약 8800만주(지분율 92.7%)를 JC파트너스가 설립예정인 PEF(3500억원 규모)에 2000억원에 매각하고, KDB생명에 1500억원을 자본확충하는 내용을 골자로 한다.

앞서 산은은 지난 2010년 3월 금호그룹 구조조정 및 금융시장 안정책의 일환으로 KDB생명(舊금호생명)을 인수했다. 이후 2016년까지 3차례 매각에 실패했으나, 2017년 경영효율화 작업, 2018년 자본확충 및 보험전문가 경영진 선임 등 경영개선 노력으로 KDB생명 실적이 개선되며 매각을 위한 기틀을 마련했다.

이에 따라 산은은 저금리 지속, 코로나 19 등 어려운 여건 하에서도 산은의 JC PEF 앞 LP 참여로 매각 성사 가능성을 높였고 후순위채 투자 등 유연한 딜 구조를 통해 LP 모집에 성공했다고 설명했다.

양기호 산은 부행장(자본시장부문장)은 ”이번 매각으로 산업은행은 KDB생명 경영 부담을 덜고 한국판 뉴딜 및 혁신 성장분야 지원 등 대표 정책금융기관의 역할에 더욱 집중할 수 있게 됐다"면서 "KDB생명은 자본 확충과 민간 전문가에 의한 유연한 사업추진으로, 수익성과 건전성이 우량한 강소 생명보험사로 발전할 수 있는 계기를 마련할 것으로 기대한다"고 말했다.

