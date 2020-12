박범계, 청문회 준비… "법심도 경청, 겸손이 기본 자세"(종합)

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관 후보자가 "업무에 임함에 있어서 기본 자세는 겸손"이라고 강조했다.

박 후보자는 31일 서울고검에 마련된 사무실로 출근해 청문회 준비단과 상견례를 갖고 이같이 강조했다.

특히 서울고검 청사에 준비단 사무실을 마련한 이유에 대해서는 "여의도에는 민심이 있고 서초동에는 법심이 있다"며 "민심에 부응하되 법심도 경청해야 한다"는 차원에서 검찰청에 사무실을 정했다고 취지를 밝혔다.

고검 청사 앞에서 윤석열 검찰총장과의 관계 설정 등을 묻는 취재진의 여러 질문에는 "어제도 말씀드렸지만 인사청문을 준비하고, 청문회장에서 말씀드리겠다"고 답했다.

'법무장관으로서 정치적 중립성을 기대하기 어렵다는 비판이 나온다'는 질문에도 "그 질문도 잘 준비해서 청문회장에서 말씀드리도록 하겠다"고 즉답을 피했다.

'내년 1월 검찰 인사에 대해 염두에 두신 게 있느냐'는 질문에 박 후보자는 "거기까지 생각할 그런 겨를이 없다"고 답했다.

한편 준비단은 이상갑 법무부 인권국장이 지원단장을 차순길 공공형사과장이 총괄팀장을 맡게 됐다. 또 부팀장(비전담당)은 강상묵 개혁입법추진단부장, 신상팀장은 이응철 형사법제과장, 답변팀장은 류국량 형사기획과장, 행정지원팀장은 김상권 혁신행정담당관이 각각 맡게 됐다. 언론과의 소통 창구가 될 공보팀장은 박철우 현 법무부 대변인이 맡았다.

인사청문회법에 따르면 국가기관은 공직 후보자에게 인사청문에 필요한 최소한의 행정적 지원을 할 수 있다.

