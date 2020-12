[아시아경제 오현길 기자] ◇ 부서장

▲ 상품연구소 소장 직무대행겸 상품기획챕터 챕터장 김종태 ▲ 제휴본부 본부장 직무대행 박노인 ▲ FC본부 본부장 직무대행겸 FC지원팀 팀장 윤상경 ▲ B2B사업그룹 그룹장 직무대행겸 GA사업팀 팀장 김병환 ▲ 계리본부 본부장 직무대행겸 계리팀 팀장겸 최적가정모델팀 팀장 양해직 ▲ ICT그룹 그룹장 직무대행겸 IT통합1 TFT PM 김종신 ▲ 투자금융본부 본부장 직무대행겸 부동산금융팀 팀장 우석문 ▲ 고객전략챕터 챕터장겸 고객관리챕터 챕터장 이후경 ▲ 채널기획챕터 챕터장 임현진 ▲ 디지털플랫폼챕터 챕터장 김민지 ▲ 채널지원챕터 챕터장 최명복 ▲ 마케팅챕터 챕터장 서상현 ▲ 상품개발챕터 챕터장겸 상품모델링팀 팀장겸 상품서비스팀 팀장 김상모 ▲ 언더라이팅심사팀 팀장 이효미 ▲ 디지털기획팀 팀장겸 헬스케어사업팀 팀장 이현식 ▲ 디지털혁신팀 팀장 신수연 ▲ 빅데이터팀 팀장 주진모 ▲ 인사팀 HR혁신파트 파트장 고현학 ▲ 홍보팀 팀장겸 브랜드팀 팀장 임병석 ▲ 보험금심사팀 팀장겸 SIU팀 팀장 노태경 ▲ 투자금융팀 팀장 신운식 ▲퇴직연금사업팀 팀장겸 퇴직연금영업팀 팀장 박종혁

◇ 지점장

▲ PREMIER 서울지점 지점장 박승주 ▲ 강남지점 지점장 조규근 ▲ PREMIER 로얄지점 지점장 오청원 ▲ PREMIER 일산지점 지점장 조우현 ▲ 대화지점 지점장 정성찬 ▲ 수원지점 지점장 이태훈 ▲ 강릉/원주지점 지점장 나경욱 ▲ 보령지점 지점장송종민 ▲ PREMIER 대구RM지점 지점장 김기선 ▲ 신대구지점 지점장 박새미로 ▲ 경주지점 지점장 이창욱 ▲ 천마지점 지점장 김도한 ▲ 안동지점 지점장 이승원 ▲ 제주지점 지점장겸 서귀포지점 지점장 박상길 ▲ 한성VM지점 지점장 서봉록 ▲ 전북VM지점 지점장 손승수 ▲ 안양VM지점 지점장 이수형 ▲ 서울ACE지점 지점장 최요한 ▲보람ACE지점 지점장 정태영

◇ 센터장

▲ WM챕터 챕터장 직무대행겸 WM챕터 WM센터 센터장 김준희 ▲ 신서울센터 센터장 박상권 ▲ 신한카드 용산센터 센터장 이석환 ▲ SK 대구센터 센터장 정종헌 ▲ 현대홈쇼핑 울산센터 센터장 유수정 ▲ 파슬 구리센터 센터장 김재순 ▲ 현

대홈 미디어가산센터 센터장 최용길 ▲ GS홈 미디어부평센터 센터장 김도훈 ▲ 신한미디어을지로센터 센터장 최수한 ▲ 경인고객플라자 센터장 김명환 ▲ 수원고객플라자 센터장 이성우

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr