(사)희망을나누는사람들 서대문구에 마스크 20만 장 기부

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 ‘사단법인 희망을나누는사람들’이 최근 지역내 복지시설 245곳에 1억 원 상당의 보건용 KF 마스크 20만 장을 기부했다고 31일 밝혔다.

평소 취약계층 아동을 위한 장학금 지원과 문화체험 활동, 컴퓨터 등 현물 지원 사업을 펼쳐 오고 있는 (사)희망을나누는사람들은 사회복지시설 관계자들의 건강과 안전을 위해 이번 기부를 추진했다.

구는 사회복지관, 장애인시설, 노인요양시설, 아동보호시설 등 종사자와 이용자 19만800명에 마스크를 긴급 배부했다.

김정안 희망을나누는사람들 회장은 “어려운 이웃 분들께 더욱 관심을 두고 지속적인 후원을 이어 가겠다”는 뜻을 밝혔다.

문석진 서대문구청장은 “모두 힘을 모아 신종 코로나바이러스 감염증을 함께 극복해 가는 데 이 같은 기부가 큰 힘이 될 것”이라며 감사의 뜻을 전했다.

