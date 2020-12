마스크상사, 서울 코로나19 취약계층에 마스크 356만개 지원

[아시아경제 조인경 기자] 전북 전주시 소재 '마스크상사'가 서울시에 시가 14억원 상당의 보건용 마스크 356만개를 기부한다.

30일 서울시에 따르면 이날 오후 2시 시청 영상회의실에서 이문회 마스크상사 대표, 서정협 서울시장 권한대행, 김용희 서울사회복지공동모금회 사무처장, 김정안 사단법인 희망을나누는사람들 회장 등이 참석한 가운데 '코로나19 위기 극복을 위한 마스크 기부전달식'이 열린다.

기부 물품은 KF94 마스크 118만8000장과 KF80 237만6000장 등 총 356만4000개로 서울사회복지공동모금회와 희망을나누는사람들을 통해 서울시 취약계층에 배분된다.

이문회 대표는 지난 6월 전북사회복지공동모금회에 1억원을 기탁해 전북 지역 66호 '아너소사이어티' 회원으로 등록됐으며, 이달 17일에는 전북 지역 취약계층을 위해 마스크 237만개를 기부하는 등 지역사회를 위해 꾸준히 나눔 활동을 펼치고 있다.

이 대표는 "최근 서울시의 코로나19 확산세를 지켜보며 마스크 전문업체로서 조금이나마 도움이 되고자 하는 마음에 기부에 동참하게 됐다"고 설명했다.

서정협 시장 권한대행은 "서울시, 더 나아가 대한민국의 안전을 356만번 지켜낼 값진 나눔"이라며 "코로나19 종식 시까지 시민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr