'MBC 방송연예대상' 표창원·전효성·강수지, 라디오 신인상…"정말 감사"

29일 서울 마포구 MBC 공개홀에서 열린 '2020 MBC 방송연예대상'에서 강수지, 전효성, 표창원이 라디오 부문 신인상을 수상했다.

'표창원의 뉴스 하이킥'의 표창원은 "어렸을 때 꿈은 셜록 홈스였다. 지금도 노력해서 따라가고 있는데, 청소년 시절의 꿈은 DJ였다. 꿈이 실현되는 상징적인 상이라 정말 감사하다"고 말했다.

이어 '전효성의 꿈꾸는 라디오'의 전효성은 "혼자만의 것이 아니라 감사드릴 분들이 너무 많다"면서 "겁도 났는데 소중한 청취자분들이 저를 항상 찾아와주셔서 덕분에 저도 힐링하면서 재밌게 즐겁게 하고 있다"고 소감을 전했다.

또 '원더풀 라디오 강수지입니다'의 강수지는 "이맘때 신인 여자가수상을 받았다. 30년 지난 지금 신인상을 받게 돼서 감사하다. 50대에 받는 게 맞나 놀라기도 하고 즐겁기도 하다"며 "저에게 항상 너무 좋다고 칭찬을 아끼지 않는 김국진 씨에게 고마움을 전하겠다"면서 남편 김국진을 언급했다.

이번 시상식은 방송인 전현무와 코미디언 장도연, 배우 안보현이 MC로 나섰고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 고려해 방영 수칙을 준수, 시상과 수상은 비접촉 형태로 진행됐다.

