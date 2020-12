진주시, 소규모 중소기업 근무환경개선사업 ‘효과 톡톡’

14개 업체 지원 구내식당 완비, 장마철 누수방지 등 만족도 높아

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 진주시는 근무환경을 개선해 청년고용을 확대하도록 지원하는 ‘소규모 중소기업 근무환경 개선사업’이 마무리됐다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 지역 청년들과 조규일 진주시장의 간담회에서 청년들의 지역기업 환경 개선 건의를 반영한 것으로 작업환경 시설 개보수를 지원한 작업환경 개선사업과 화장실, 식당, 기숙사, 샤워실, 휴게실 등을 신축 개보수하는 근로환경 개선사업으로 진행됐다.

지난 29일 조규일 시장은 소규모 중소기업 근무환경개선사업 추진한 업체를 방문해 사업완료지를 둘러보고 현장에서 필요한 업체의 목소리를 들었다.

사업에 참여한 업체 관계자는 “구내식당이 제대로 있지 않아서 점심시간도 제대로 지킬 수 없었는데, 깨끗한 환경에서 식사도 하고 동료들과 대화도 할 수 있는 환경이 됐다”고 만족감을 표했다.

현장을 둘러본 조규일 시장은 “코로나19로 기업도 근로자도 모두가 어려운 시기이지만 근무 여건 개선을 위해 지속적인 지원을 하겠다”며 “내년 사업을 1월로 앞당겨 시행해 중소기업과 근로자들이 최대한 빨리 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

