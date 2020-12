수원시, 수원구치소 코로나19 전수검사 '지원'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 수원구치소 직원과 수용자를 대상으로 '코로나19 전수검사' 지원에 나섰다.

수원시는 지난 26일 코로나19 검사에 필요한 신속항원검사 키트를 수원구치소에 전달했다고 29일 밝혔다.

수원구치소는 구치소 마당에 선별검사소를 설치하고, 28일부터 자체 의료인력을 활용해 직원과 수용자를 대상으로 '코로나19 신속항원 검사'를 진행하고 있다.

신속항원검사 키트를 활용하면 검체채취 후 30분 내 코로나19 감염 여부를 파악할 수 있다. 양성일 경우 더 정확한 판단과 결정을 위해 기존 검사방식인 PCR (유전자 증폭 검사) 검사를 다시 진행하게 된다.

염태영 수원시장은 "최근 동부구치소 사례에서 볼 수 있듯이 구치소 내 집단감염은 직원과 수용자의 안전을 위협하는 것은 물론 지역사회로 감염이 전파될 수 있다"며 "수원시는 계속해서 코로나19 확산 방지를 위한 '핀셋 대책'을 마련해 실행에 옮기겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr