'국제 전염병 준비의 날' 영상서 밝혀

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장(제네바 로이터=연합뉴스)

[아시아경제 김지희 기자] 세계보건기구(WHO) 사무총장이 이번 팬데믹(세계적 대유행)이 마지막이 아닐 것이라며 세계 각국에 대비를 촉구했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 27일(현지시간) '국제 전염병 준비의 날'을 맞아 배포한 영상물에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 지난 1년 동안 세계 경제와 사회에 큰 혼란을 줬다고 밝혔다.

이어 "이것이 마지막 팬데믹이 아니며 전염병은 삶의 한 실상이라는 점을 역사가 알려준다"면서 이후 전염병 대유행을 준비해야 한다고 강조했다. 그는 "이번 팬데믹이 인류와 동물, 지구 사이 밀접한 관계를 보여줬다"며 "향후 준비는 보건 분야뿐 아니라 전염병 대응에 대한 전반적인 투자로 이어져야 한다"고 덧붙였다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr