◇임원 승진

▲경영기획본부(전무) 양춘식

◇본부장 임명

▲영업본부장(상무) 김의현 ▲수도권광역본부장(상무) 전범석 ▲고객서비스본부장 정훈 ▲IT서비스개발본부장 류신호

◇본부장 전보

▲남부광역본부장(상무) 권혁진 ▲기술인프라본부장(상무) 이석우

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr