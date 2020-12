제주시청 간부공무원 코로나19 확진 판정···밀접 접촉 24명 ‘전원음성’

간부공무원 배우자, 확진자의 접촉자로 분류돼 지난 25일 확진 판정 받아

제주시, 간부공무원 소속 전 직원 자택 대기 조치·접촉자 24명 코로나 음성판정





[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주시청 간부 공무원인 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다.

제주특별자치도는 지난 26일 오후 8시 10분경 도 보건환경연구원으로부터 A씨의 확진사실을 통보받고 즉시 역학조사에 착수했다고 밝혔다.

A씨는 가족의 확진 판정을 받자 접촉자로 분류돼 지난 26일 오전 9시 30분경 제주보건소 선별진료소를 찾아 검체 채취를 한 것으로 파악됐다.

A씨의 배우자는 제주 372번으로 한라사우나를 방문한 제주 177번의 접촉자로 파악돼, 지난 21일부터 자가격리를 진행하던 중 25일 확진됐다.

제주도는 간부 공무원 A씨의 진술을 확보하고 신용카드 사용내역 확인, CCTV 분석을 통해 세부 동선과 접촉자를 파악하고 있다.

또한, 제주시는 시장과 부시장을 중심으로 A씨가 소속된 사무실에 대한 소독 및 임시 폐쇄 조치를 일제히 하기도 했다.

제주시는 앞서 간부 공무원 배우자 B씨의 확진 판정 후, 간부 공무원 A씨의 소속 부서 전 직원에 대해 자택 대기 조치를 내렸다.

또한 이들 확진자 밀접 접촉이 이뤄진 직원 24명에 대해서 코로나19 진단검사를 진행했고 전원 음성임을 확인했다.

이어 27일 오전 7시 30분부터 정오까지 추가로 동선이 겹치거나 접촉이 이뤄진 것으로 추정되는 제주시 공무원 142명에 대한 검사를 진행하고 있다.

제주시 공무원의 검사 결과는 순차 통보될 예정이다.

원희룡 지사는 “공직에서 확진자가 발생하거나 접촉이 이뤄졌을 때는 전파를 최소화하고 더 신속하게 대응할 수 있도록 확진자 예방과 발생 시 매뉴얼에 대해서 재점검하고 신속하게 비상조치를 취할 수 있도록 해달라”고 당부했다.

