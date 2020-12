삼성그룹주 시총, 사상 첫 700조 돌파… 내년 국가예산 1.3배

[아시아경제 구은모 기자] 국내 주식시장에 상장된 삼성그룹 주식의 전체 시가총액이 사상 처음으로 700조원을 넘어섰다. 올해만 200조원 이상 증가했다.

27일 금융투자업계에 따르면 지난 24일 기준 코스피와 코스닥 시장에 상장된 삼성그룹주 23개 종목(우선주 포함)의 시가총액은 719조1300억원으로 집계됐다.

우리나라 한 그룹의 전체 시총이 700조원을 넘은 것은 이번이 처음이다. 삼성그룹주 시총은 내년도 우리나라 전체 예산(556조원)의 1.3배 규모로 그룹주 시총 순위 2위인 SK(171조2610억원)의 4배를 웃돈다.

지난해 말 기준 삼성그룹주의 시총(514조1120억원)은 올해 우리나라 예산(512조원, 추경 제외)과 비슷했지만 1년이 지난 현재 시총은 내년 예산도 크게 뛰어넘었다. 지난해 말보다는 39.9%(205조180억원), 올해에만 200조원 이상 몸집이 불어났다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 패닉으로 올해 코스피가 저점이었던 지난 3월19일(382조5960억원)보다는 88.0%(336조5340억원) 늘어났다. 특히 이건희 회장이 별세했던 지난 10월25일(561조8240억원) 이후 불과 두 달 동안에만 28.0%(157조360억원) 급증했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr