삼성전자, '협성회 출범 40년'…"협력사는 가장 든든한 동반자"

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,900 등락률 +5.28% 거래량 32,502,870 전일가 73,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자신고가 쓴 삼성·LG전자…내년 1분기 실적 전망은?[주간HOT종목] 연말 맞이한 삼성전자…기관 순매수↑ close 는 올해로 출범 40년을 맞은 '삼성전자 협력회사 협의회(협성회)'와 함께 대한민국 IT 산업 발전을 이끌어온 여정과 오늘의 위상을 담은 영상을 '삼성전자 뉴스룸'에 공개했다고 27일 밝혔다.

영상은 '최고를 향한 40년 동행'을 주제로 삼성전자가 반도체, TV, 휴대폰 등 분야에서 세계 1위로 올라서기까지 함께 해온 협성회 회원사들의 기술 국산화, 세계 1위 도전, 협력회사와 상생 실천 등의 성과를 소개했다.

'협성회'는 1981년 삼성전자와 협력회사 간 원활한 협력 관계를 유지하고, 정보 교환과 공동 기술 개발 등을 통한 상호 발전을 위해 삼성전자의 1차 협력회사 39개사가 모여 설립한 단체로, 현재 201개 기업이 회원사로 가입돼 있다.

협성회 회원사들은 협력회사를 대표해 삼성전자와 상생 활동 협의, 애로사항 해결, 2·3차 협력회사 대상 신기술 및 신공법 습득을 위한 벤치마킹과 세미나 등 '협력회사 경쟁력 향상 활동', 지역 사회 대상 봉사 활동과 장학 사업 등을 실시하고 있다.

삼성전자와 함께 하며 협성회 회원사들도 양적, 질적 도약을 이뤄내 우리나라 경제의 한 축으로 성장했다. 협성회 201개사 2019년 매출 총합은 약 57.9조원, 고용 인원 합은 28만3000여명이다. 매출 1조원이 넘는 기업도 동우화인켐, 에스에프에이, 엠씨넥스, 파트론, 대덕전자 등 9곳에 달한다.

협성회 회원사의 1991년과 2019년을 비교해 보면 매출은 약 25배이상 늘었고, 고용 인원은 6배 이상 늘었다. PCB(인쇄회로기판) 기업 대덕전자는 1980년 매출 88억원에서 2019년 1조722억원으로 약 121배 늘었고, 고용 인원은 280명에서 3500명으로 약 12배 증가했다.

협성회 회원사들은 삼성전자와 함께 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력해 핵심 기술 국산화에 도전해 성공했고, 세계 1등 제품들을 선보였다. '이오테크닉스'는 삼성전자와 8년간의 공동 연구 개발을 통해 수입에 의존하던 고성능 레이저 생산장비를 지난해 국산화하는데 성공했다.

이오테크닉스가 개발한 '레이저 어닐링' 장비는 D램 생산 과정에서 웨이퍼의 일부분만 레이저로 가열했다가 냉각해 표면을 가공하는 기술로, 회로가 미세해지면서 발생하는 D램의 불량 문제를 해결하는 핵심 장비다.

원익IPS는 3D낸드플래시 시장 확대에 따라 2018년 삼성전자의 기술 지원을 받아 반도체 웨이퍼를 제작하는데 활용되는 CVD 장비와 핵심기술의 국산화에 성공했다. CVD는 기체 상태의 화학적 성분들이 기판 위에서 화학 반응에 의해 박막을 형성하는 공정을 말한다.

휴대폰 외관 사출 기업인 '인탑스'는 올해 출시한 '갤럭시 A51 5G', '갤럭시 A21S' 등의 제품에 사용되는 신소재 플라스틱을 개발했다. 새로운 공법을 적용해 강화유리의 장점인 내구성과 광택을 유지할 수 있고, 여러가지 색감을 표현할 수 있어 다양한 컬러의 스마트폰 출시에 기여했다.

삼성전자는 협력회사의 경쟁력 강화를 위해 '자금·기술·인력' 3개 분야를 중점 지원하고 있다. 특히 협력회사의 경영 안정화를 위해 2조2천억원 규모의 상생펀드와 물대지원펀드를 운영하고 있다. 또 '생산성'과 '안전' 목표를 달성한 반도체 우수 협력회사를 대상으로는 2010년부터 지금까지 3800여억원을 인센티브로 지급했다.

2015년부터는 보유 특허 2만7000건을 무상으로 개방했고, 2013년부터는 협력회사의 교육·채용·컨설팅을 전담하는 '상생협력아카데미'를 설립해 체계적인 지원을 하고 있다. 올해 코로나19로 경영에 어려움을 겪고 있는 협력회사의 애로사항을 해소하기 위해 긴급히 자금, 물류 지원을 실시했고, 마스크·손소독제 등 방역 용품을 전달하기도 했다.

한편, 삼성전자는 삼성전자와 거래 여부와 상관없이 지원이 필요한 모든 중소·중견기업을 대상으로 스마트공장 구축을 지원하고 있음

대덕전자 대표인 김영재 협성회 회장은 "삼성전자의 경영층들은 전자 산업이 태동할 당시부터 협력회사에게 함께 멀리 가자, 강한 전자 산업을 만들자고 강조했다"며 "세계 경제 변화 속에서 대한민국 전자 산업이 계속 뻗어나갈 수 있도록 협성회도 역할을 다 하겠다"고 밝혔다.

김현석 삼성전자 대표이사 사장은 "협력회사는 삼성전자의 가장 든든한 동반자이다. 덕분에 삼성전자는 글로벌 기업으로 성장했고, 대한민국은 IT 강국이 되었다"며 "협력회사 임직원 여러분들께 존경과 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

삼성전자는 '함께가요 미래로! Enabling People' 이라는 CSR 비전 아래 협력회사 상생펀드, 스마트공장, C랩 아웃사이드, 삼성미래기술육성사업 등 상생 활동과 청소년 교육 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr