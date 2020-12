트럼프 불만에, 美 하원 현금지급상향안 투표 예정

트럼프, 1인당 현금 2000달러 지급 주장

미 하원 민주당, 28일 표결예정

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 의회를 통과한 경기부양법안의 수정을 요구한 가운데 미 하원 민주당이 국민 1인당 현금 지급액을 늘리는 내용의 대체 법안 표결에 나선다고 26일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

보도에 따르면 낸시 펠로시 민주당 하원의장은 현금지급액을 기존 600달러에서 2000달러로 늘리는 내용을 포함한 대체안에 대한 하원 투표를 28일 진행할 계획이다.

하원은 현금지급액을 2000달러로 인상하기 위해 리처드 닐 하원 세입위원장이 발의한 '현금법'에 대해 투표할 예정이다.

앞서 의회는 21일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 약 8920억 달러(약 988조원) 규모의 부양안과 1조4000억 달러(약 1551조원)의 연방정부 2021회계연도 예산안을 처리한 바 있다.

그러나 트럼프 대통령은 22일 부양책에 코로나19와 무관한 항목이 많다면서 외국, 로비스트, 이익집단 등에 할당된 불필요한 지출은 줄이고 현금 지급은 1인당 600달러에서 2000달러로 늘리라며 법안 수정을 요구했다.

현금 지급에 대해서 민주당은 트럼프 대통령과 같은 입장이며 오히려 공화당은 이를 탐탁지 않게 여기고 있는 상황이다. 하원은 24일 개인 지원금을 2000달러로 늘리는 법안을 만장일치로 통과시키자고 제안했지만, 공화당은 이를 거부했다.

반면 공화당은 트럼프 대통령이 비판한 대외 원조를 포함한 지출 계획의 일부를 삭제하자고 했지만, 이 제안은 민주당이 거부한 바 있다.

트럼프 대통령은 이날도 국민에게 600달러가 아닌 2000달러를 주길 원한다는 트윗을 올렸다.

블룸버그는 "그러나 트럼프 대통령은 더 많은 지출을 꺼리는 것이 공화당 의원들이라는 사실에는 주의를 환기하지 않았다"고 전했다.

트럼프 대통령은 의회를 통과한 국방수권법에 거부권을 행사한 데 이어 예산안에도 거부권 행사 가능성을 시사해 연방정부 '셧다운'(일시적 업무정지) 우려가 나오는 상황이다.

트럼프 대통령이 예산안에 서명하지 않을 경우 연방정부 자금이 28일 고갈돼 29일부터 셧다운이 시작될 것이라는 우려가 제기된다.

